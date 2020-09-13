تونس تعين سفيرا لها في ليبيا للمرة الأولى منذ 2014

وقالت الخارجية التونسية، في بيان لها، إن الرئيس قيس سعيد قرر إجراء حركة دبلوماسية شملت سفارات وقنصليات عدة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى يتم فيها تعيين سفير لتونس في ليبيا منذ 2014.

وتم غلق سفارة تونس في ليبيا، بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ثم القنصلية العامة في يوليو/ تموز 2015، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية، واختطاف دبلوماسيين تونسيين،

كما قدم سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي استقالته في فبراير/ شباط 2015، للرئيس السابق الباجي قايد السبسي، فيما تم فتح السفارة والقنصلية، في أبريل/ نيسان 2016، ثم تعيين توفيق القاسمي قنصلا عاما لتونس بليبيا، عام 2018.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أعرب الأسبوع الماضي، عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية الليبية من خلال استضافة حوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي، باعتبار تونس أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في الدولة الجارة.