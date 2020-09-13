تحركات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن مراسلها في الجنوب اللبناني، أن ​"الجيش الإسرائيلي​ استقدم صباح اليوم ورشة مدعومة بجرافتين نوع بوكلان تواكبهما ​شاحنات​ إلى الجزء المحتل مقابل منتزهات ​الوزاني​".

وأضاف المراسل قائلا: "باشرت القوات العسكرية بإقامة الاستحكامات العسكرية والسواتر الترابية بمحاذاة الطريق العسكري المطل على مجرى نهر الوزاني ومنتزهاته، يقابله دوريات ونقاط مراقبة في الجهة اللبنانية للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ".

وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك على بعد 200 متر من الخط الأزرق الحدودي.