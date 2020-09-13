شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سلطنة عمان، بيانا، اليوم الأحد، رحبت فيه "بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".
وأعربت السلطنة – وفقا للتليفزيون الرسمي العمانى- عن أملها أن "يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضافت: "وهو ما يجسد مبدأ الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".
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