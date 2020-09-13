شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية لمداهمة وتفتيش محافظة الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات أمن محافظة الأنبار بالعراق اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية باسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الأهداف المهمة على صعيد أمن المحافظة، وقال قائد العمليات بالحشد الشعبي قاسم مصلح - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسية، واشتركت فيها (5) ألوية من الحشد الشعبي (13 - 17 - 18 - 19 - 37)، إضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي"، موضحا أن هدف العملية الأماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة بحسب التقارير الاستخبارية والتي نفذت مجموعة من العمليات في الأيام السابقة بمحافظة الأنبار. وأشار قائد العمليات إلى أن العملية مدعومة جويآ من قبل طيران الجيش، وتعد العملية مهمة ومباغتة العدو وستحقق الأهداف المرسومة وفق المعطيات التي تصل إلينا من مصادرنا، مضيفا "يشترك في العملية عدد من المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي وهي الطبابة والأمن والاستخبارات واللوجستي والإعلام ومعالجة الدروع والهندسة العسكرية وهندسة الميدان والاتصالات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عملية عسكرية لمداهمة وتفتيش محافظة الأنبار العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.