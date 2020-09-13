شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن 426871 وافدا بإقامة صالحة خارج البلاد.. ولا عودة لحاملى الإقامات المنتهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، عن أن عدد الوافدين حاملى الإقامات الصالحة خارج الكويت بلغ حتى 23 أغسطس الماضى 426 ألفا و871 وافدا، مشددا في الوقت نفسه على أن حاملي الاقامات المنتهية الصلاحية، لا يحق لهم دخول الكويت بموجبها، وأضاف البرجس - في تصريح صحفى اليوم الأحد، أنه يجري في الوقت الراهن، إعداد تعديلات على قانون الإقامة وعرضه على الجهات المعنية لإقراره، مشيرا إلى أن قطاع شؤون الاقامة بوزارة الداخلية الكويتية، دائم الاتصال بجهات الاختصاص لدى الوزارة، لطلب اصدار التشريعات اللازمة والقوانين الملائمة للمشكلات المعروضة، أو الحالات التي قد تطرأ ولم يتم التطرق لها، أو لم تتم معالجتها بموجب القوانين الحالية. وحول وجود موعد محدد لاعادة فتح باب استصدار الزيارات وتأشيرات الدخول، أكد أنه تم ايقاف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها لجميع الجنسيات حتى اشعار آخر؛ وذلك إعمالا للتعليمات الصادرة تباعا من قبل وزارة الصحة الكويتية، بشأن تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتا إلى أنه سيتم استئناف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها بالشكل المعتاد، فور ورود تعليمات من قبل وزارة الصحة بهذا الشأن.

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