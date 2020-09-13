شكرا لقرائتكم خبر عن مع استمرار «التعليم عن بُعد».. ملحقات أجهزة الحاسب ترتفع بنسبة 150% والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

مع استمرار التعليم عن بُعد، دخلت الملحقات المتعلقة بأجهزة الحاسب الآلي وخاصة الكاميرات والميكروفونات على خط ارتفاع الأسعار.

وبينّت جولة على عدد من المحلات المتخصصة ببيع الحاسب وملحقاته في محافظة جدة أن هناك سلعًا لم تكن تُطلب في السابق، مثل الكاميرات التي كانت توزع كهدايا على مشتري أجهزة الكمبيوتر الشخصية، تشهد الآن شحا نتيجة للطلب العالي عليها، وارتفاعا غير مسبوق في قيمتها، بحسب “مكة”.

Advertisements

وأوضح مختص أنه نتيجة لارتفاع الطلب وانخفاض المعروض فإن الأسعار وللأسف في عدد من المحلات شهدت ارتفاعًا وصل إلى 150%، فمثلا سماعات الرأس لقيت رواجا كبيرا فكانت هناك أنواع تباع بـ50 ريالا وصلت إلى 100 ريال و150 ريالا، وكذلك الكاميرات والميكروفونات فهناك أنواع تتفاوت في السعر بحسب الجودة والمواصفات، فمثلا كان هناك نوع يباع بـ 10 ريالات والآن بـ 25 ريالا، مشيرا إلى أن الموزعين أيضا استغلوا نقطة الطلب وباتوا يرفعون السعر على التجار.

ويشكو عدد من أولياء الأمور من عدم توفر ملحقات الأجهزة الإلكترونية، التي تساعد الطالب في التحصيل المدرسي، حيث قال أحدهم: “لدي أبناء في مراحل مختلفة وتكبدت مبالغ لتوفير متطلبات الدراسة عن بعد أولها جهاز الحاسب الآلي والآن البحث عن الكاميرات والميكروفونات وغالبيتها إما بسعر مرتفع أو غير موجودة، حيث مررت بما لا يقل عن 15 محلا وهي غير متوفرة بها بينما محلات قليلة تبيع المنتج بأضعاف سعره، وكذلك وللأسف غالبية المحلات غيرت أسعارها تماما”.

تجدر الإشارة إلى ان وزارة التجارة تُكثّف جولاتها الرقابية لضبط الأسواق، فيما أعلنت سابقًا عن ضرورة تفاعل المجتمع مع قنوات الوزارة المتعددة لضبط المتلاعبين بالأسعار .