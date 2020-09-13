شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصوير منصة «مدرستي» ونشر محتواها على مواقع التواصل يُعد جريمة؟.. قانوني يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن تصوير منصة مدرستي وبرنامج “تيمز” للفصول الافتراضية ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية.

وأضاف” أبو راشد” أن ارتكاب هذه الجريمة تعرض صاحبها لعقوبة السجن والغرامة، لافتاً إلى أن الحكم يزيد في حال وضع عبارات أو رسومات أخرى على التسجيل- وفقاً لـ” عكاظ”-.

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وأشار إلى أن الفصل الافتراضي محصور فقط للطلبة وقائد المدرسة ومن لديه صلاحيات الدخول، ما يعني أن دخول أي شخص داخل الفصل الافتراضي دون إذن أو غير مصرح له يعتبر دخولاً غير مشروع، ويندرج تحت الجرائم المعلوماتية ويترتب عليه تطبيق العقوبة.

وبين أن استبدال صاحب صلاحية الدخول للفصل الافتراضي بشخص آخر يعتبر انتحال شخصية كأن يقوم مثلاً ولي أمر بحضور حصة دراسية بدلاً عن ابنه، أو دخول معلم بحساب معلم آخر ما يترتب على ذلك فرض العقوبات.