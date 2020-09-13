البيان الأول للقيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة يدعو لـ"يوم رفض شعبي انتفاضي"

القدس - سبوتنيك. ودعت هذه القيادة في بيان، لأن يكون يوم 15 من أيلول/ سبتمبر الحالي، يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن، ترفع فيه راية فلسطين في مدننا وقرانا ومخيماتنا في الوطن، وكل ساحات وجود جاليتنا، تعبيرا عن رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة.

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كما دعت القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد وطننا العربي الحبيب، لأن ترفع راية العز العربية وعلم فلسطين، استنكارا ورفضا لاتفاقية العار في هذا اليوم الأسود.

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كما دعت لاعتبار يوم الجمعة 18 أيلول/ سبتمبر 2020 يوم حداد، ترفع فيه الأعلام السوداء شجبا لاتفاق أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد وخطبة الجمعة رثاء لأنظمة الردة والخيانة لقضية العرب والمسلمين المركزية.

ويرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.

وكان الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية قد اتفقوا، خلال اجتماع برام الله وبيروت في 4 سبتمبر الحالي، على تفعيل "المقاومة الشعبية الشاملة" ضد إسرائيل وتطويرها، مع تشكيل لجنة لقيادتها وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.