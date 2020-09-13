وكالة: اتصال يفشل مساعي ماكرون بشأن تفصيل لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية عن مصادر خاصة أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أجرى اتصالا برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حيث دار الحديث بينهما بشأن العقدة التي تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبحسب المصادر، فإن العقدة الحالية متمثلة بحقيبة المالية في الحكومة التي يتمسك بها رئيس مجلس النواب و"حزب الله" اللبناني خصوصا بعد فرض العقوبات الأمريكية على وزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على هذه الأحزاب.

وفي السياق نفسه، زار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رئيس المجلس النيابي أيضاً من أجل التباحث في حل لهذه العقدة، لكن لم يتم التوصل إلى أي نتيجة تذكر.