شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الأطفال المصابون بـكورونا يمكنهم نقل العدوى للبالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل الفيروس وإصابة البالغين ، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

ووفقا للدراسة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتى كشف عنها اليوم فإن بإمكان الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات نقل الفيروس بكفاءة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات 184 شخصًا لهم صلات بثلاث منشآت لرعاية الأطفال فى مقاطعة سولت ليك بولاية يوتا ، ما بين شهرى أبريل و يوليو الماضيين .

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وحسب الدراسة ، بدأت حالتان من حالات تفشى المرض فى المنشأة تظهر على موظفين كانا مخالطين منزليا لمصابين بالفيروس لكنهما ذهبا إلى العمل.

وبينت الدراسة أنه باستخدام بيانات تتبع الاتصال ، وجد باحثو مراكز السيطرة على الأمراض أن 54 فى المائة من الإصابات فى ثلاث منشآت منفصلة حدثت فى الأطفال.