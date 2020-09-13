شكرا لقرائتكم خبر عن 28.75 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم والوفيات تقفز إلى 918894 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و500589 إصابة و193735 وفاة.

وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و659984 إصابة و77472 حالة وفاة.

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وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و315687 إصابة و131210 وفيات وهو ثانى أكبر عدد وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و057362 حالة و18484 حالة وفاة.