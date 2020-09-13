الولايات المتحدة والإمارات توقعان اتفاقية لتعزيز حماية فرقهما القنصلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتعزيز الامتيازات والحصانات القنصلية التى ستوفر مزيدا من الحماية للموظفين القنصليين الإماراتيين والأمريكيين الذين يخدمون مواطنيهم فى كلا البلدين. وجاء فى بيان للخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة والإمارات وقعتا اتفاقية موسعة بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية، ستوفر للموظفين القنصليين حماية معززة أثناء العمل مع مواطنى بلديهما". Advertisements وأضاف أن "الاتفاقية ستعزز قدرة الموظفين القنصليين على ضمان مصالح المواطنين والمصالح الوطنية". ووصفت الخارجية الأمريكية دولة الإمارات بأنها شريك استراتيجى مهم فى الحفاظ على الاستقرار فى منطقة الخليج وضمان المصالح الأمريكية وحرية التجارة فى المنطقة.

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