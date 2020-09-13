شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خال الرئيس السورى بشار الأسد بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فى دمشق، عن وفاة محمد مخلوف، خال الرئيس السورى بشار الأسد، ووالد رجل الأعمال رامى مخلوف، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لموقع "العربية.نت، وبحسب إعلاميين فى مؤسسات النظام، فإن محمد مخلوف، كان سبق وتم نقله إلى مستشفى الأسد الجامعي،بدمشق، بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أغسطس الماضي، لعلاجه من الفيروس المستجد، إلا أنه سرعان ما ساءت حالته وتدهورت بشكل كبير، فى الأيام الأخيرة، لتعلن وفاته.

وبرز اسم محمد مخلوف الذي يرجح أنه من مواليد عام 1932، مع أول سبعينيات القرن الماضي، عندما عيّنه حافظ الأسد، مديراً عاماً لشركة "الريجي" الاسم السابق للمؤسسة العامة للتبغ، وبقي في منصبه المذكور حتى أواسط الثمانينيات، ثم نشط في قطاع المصارف والنفط وشركات الاتصالات .