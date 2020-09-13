إعلام: التحالف العربي يدمر 4 طائرات مسيرة للحوثيين قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي بصنعاء

وأضافت أن التحالف دمر أيضا أربع طائرات مسيرة للحوثيين في قاعدة الديلمي الجوية بشمال صنعاء.

© AP Photo / Hassan Ammar

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، جدد التحالف العربي، غاراته الجوية على مواقع ومعسكرات لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.

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وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقا" في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة.

وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة حزيز بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

وتأتي الغارات عقب ساعات من تعرض مقر المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى هجوم جوي صاروخي مزدوج يعتقد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).