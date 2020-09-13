شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، بحسب "وكالة الانباء السعودية" .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تونس بلغ 6635 حالة، فيما بلغ أجمالى حالات الوفيات 109 شخصًا.

وسجّلت تونس 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتى وفاة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضحت وزارة الصحة التونسية ، أن إجمالى الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 5417 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 96 حالة وفاة .