شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات عراقية للسودان لمواجهة آثار السيول والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، طائرة عراقية تحمل مساعدات إنسانية، غذائية وطبية، لمتضررى السيول والفيضانات، وكان فى استقبال الطائرة بمطار الخرطوم مفوض العون الإنسانى الدكتور عباس فضل الله، والقائم بالأعمال العراقى لدى السودان .

وأعلن وزير الموارد المائية العراقى مهدى رشيد الحمداني، استعداد وزارته لتقديم المساعدة إلى السودان فى مجال درء الفيضانات، وذكرت الوزارة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "أن الحمدانى أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المياه السودانى ياسر عباس محمد عبر فيها عن تضامنه مع شعب وحكومة السودان فى مواجهة أزمة الفيضانات والسيول التى اجتاحت بلادهم مؤخرا".

وأكد الحمدانى - خلال الاتصال - استعداد الوزارة التام لتقديم المساعدة والدعم الفنى من الخبرات العلمية لقيادات الوزارة لخبرتهم العالية فى مجال درء الفيضانات لتجاوز أزمة الفيضانات التى أجتاحت الشقيقة السودان.

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من جانبه، قدم الوزير السوداني، بحسب البيان، شكره وامتنانه للحكومة العراقية لتضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب السودان فى أزمته الحالية.

وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، قد وجه أمس الأربعاء، بفتح جسر جوى وبحرى لتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان.