شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرة لبنانية: سيدة حاولت الانتحار خلال الاحتجاجات عشان مش لاقيه تأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إحدى المتظاهرات المشاركات في الاحتجاجات التي تشهدها لبنان: "أنا نزلت اليوم حتى أطالب بحقوقنا اللى لنا شهور بنطالب بها وما حد عطينا إياهم، وفيه سيدة اليوم كبت حالها على الأرض وكان بدها تنتحر عشان ما معها تأكل".

وأضافت لـ"الخليج 365": "فيه استفزاز لنا من قبل قوى الأمن وهددونا بإطلاق الرصاص الحى، ودفشوا (زاحوا بالقوة) المتظاهرين حتى يبعدوا عن الطريق المؤدى لقصر بعبدا ورجعونا فى الاتجاه المعاكس منطقة الحازمية".

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وعن مطالبها قالت: "عاوزين حق الناس الجوعانه، واللى بده يتعلم يتعلم ، حرام عالم مثلنا مثلهم يدفشونا ويقوصونا (يطلقوا رصاص)، لن الحمدلله ما حد انصاب بالرصاص وكلها كانت جروح سطحية بسيطة، لكن التهديد بالرصاص ما بنقبل فيه".

وعن أحلامها، قالت: "نفسى لما أتخرج ألاقى شغل وأعيش بكرامة فى بلدى، وكل اللى نفسه يتعلم يقدر يتعلم، ويكون عنده فرصة يشتغل ".. وعن ضحايا الانفجار الذين مر على رحيلهم 40 يوما ، قالت والدموع تخنق نبرات صوتها: "عم بجرب أعبر بس مو بعرف شود بدى أعبر لك ..الله يصبر الناس اللى خسرت أهلها ".