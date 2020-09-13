شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو لبنان لليوم السابع: موتنا من الجوع.. ومش لاقين حليب لأطفالنا من 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بنبرات صوت اختلط فيها الغضب بالحزن و الانكسار، عبر متظاهرو لبنان عن غضبهم من الحكومة، حيث قال أحد المتظاهرين: نزلت عشان خلاص طفح الكيل بالشعب اللبناني.. مش قادر أجيب حليب لابنى من 10 أيام، عاوزين نشد على أيد القضاء اللى هو آخر أمل لنا.. بنقول للقاضى صوان اللى مسئول عن تحقيق انفجار المرفأ اتقوى الشعب هو مصدر السلطات والدستور ".

وأضاف لـ"الخليج 365": "مش بدنا اللى موقفين اليوم، إحنا بدنا الوزراء الحاليين والسابقين اللى عرفوا أن فيه مظاهرة اليوم، لكن ما عرفوا أن فيه مئات الكيلو جرامات من النيترات متخزنة لتدمر الشعب.. كله فى مرمى غضب الثوار الحكومات السابقة والجديدة، حتى قصر بعبدا، مش هنسكت وهنضل نطالب بحقوقنا، وأنا بدفع من جيبتى للدولة وابنى محروم من الحليب من 10 أيام، موتنا من الجوع وطفح بنا الكيل".

وكانت تجمعات من اللبنانيين قد خرجت اليوم بالقرب من محيط قصر بعبدا حيث مقر إقامة الرئيس اللبنانى ميشال عون، مطالبين برحيل النظام والمسئولين محملينهم مسئولية وتبعات كل ما يمر به لبنان من أحداث كارثية وأزمات مستعصية.

وعلى مقربة من التجمعات المعارضة خرجت مجموعات أخرى مؤيدة وداعمة للرئيس، يتزامن هذا مع حلول ذكرى الأربعين لكارثة انفجار مرفأ بيروت الذى خلف وراءه ما يقارب 7000مصاب و200قتيل؛ وبهذه المناسبة يقيم غبطة البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى صلاة على أرواح الشهداء والضحايا فى كنيسة سيدة لبنان حريصا بحضور عدد من أهالى الضحايا والشخصيات العامة فى لبنان.

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