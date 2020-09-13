شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل بالمغرب تعترض 168 مهاجرا قبيل وصولهم إلى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحريّة المغربيّة، مجموعة قوارب تقليديّة وأخرى من نوع "الكاياك"، ودرّاجات مائيّة، على متنها 168 مهاجرًا قبيل وصولهم إلى إسبانيا، بحسب "العين الإخبارية".

وقال مصدر عسكرى، لوكالة الأنباء المغربيّة الرسميّة، إنّ هؤلاء المهاجرين الذين يتحدّرون جميعًا من أفريقيا جنوب الصحراء، وتمّ اعتراضهم.

وأضاف المصدر، أنه تم إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مختلف موانئ شمال البلاد وتسليمهم إلى السلطات بعد تلقّيهم الإسعافات الأوّلية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للقوات للبحريّة.

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وتعد سواحل المتوسط شمال المغرب منطلقا رئيسيا لقوارب المهاجرين نحو السواحل الإسبانية التى تبعد كيلومترات قليلة.

وغالبية هؤلاء المهاجرين يأتون من بلدان أفريقية بينما تبقى أعداد الآسيوين قليلة، وهم فى الغالب لاجئون من بلدان مثل أفغانستان وبورما، وفق ناشط حقوقى يتابع القضية.

وأجهضت السلطات المغربية العام الماضى نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.