«النقل» تطلق حملة رقابية تستهدف الشاحنات الأجنبية المخالفة للأنظمة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: اعلنت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام، إطلاق حملة رقابية مكثفة تستهدف الشاحنات الأجنبية المخالفة للأنظمة والاتفاقيات الدولية، والتي تستغل فترة تواجدها داخل المملكة لتزاول نشاط نقل البضائع بشكل غير نظامي. وتشمل هذه الحملة جميع المدن ومختلف المناطق للحد من ظاهرة المخالفات للشاحنات الأجنبية، وتستهدف القضاء على هذه الظاهرة العشوائية وتحقيق المنافسة العادلة مع الناقلين المحليين وأيضا مكافحة التستر والقضاء على السلبيات التي تواجه النقل البري في المملكة.

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