شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. 311 قرار بإلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية للجهات العليا،طلب إلغاء صكوك لملايين الأمتار من الأراضي الحكومية، بحسب ما أوضحه تقرير رسمي للوزارة.
وصدرت أوامر بإلغاء صكوك ملكية لأراضي حكومية منهوبة، وإعادة ملايين الأمتار من الأراضي، وذلك في إطار سعي الوزارة لمحاصرة “لصوص وهوامير الأراضي” من مختلف الجهات كما تقوم حاليا بمطاردتهم قانونيا.
كما يتم في هذا الإطار إعداد نظام مراقبة العقارات باستخدام تقنيات التصوير الفضائي لحماية الأراضي الحكومية، وإعداد مشروع لوْضع استراتيجية متكاملة في هذا الخصوص، وفقا لـ”صحيفة المدينة“.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتقديم قضايا في المحاكم لإلزام من قام ببيع اي ارض حكومية بدفع مبالغها لخزينة الدولة وصدر بالفعل 311 قرارا لاستحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها لصالح خزينة الدولة.
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