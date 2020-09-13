عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرار تاريخي من أبل لمستخدمي آيفون

الأحد 13 سبتمبر 2020

الخليج 365

في خطوة مفاجئة، وافقت شركة "أبل" الأمريكية لأول مرة ،على السماح لمستخدمي هواتف "آيفون" بتغيير متصفح الإنترنت الافتراضي المتعارف عليه "سفاري" .



"سفاري"، متصفح ويب من إنتاج شركة أبل والذي تصدره مع نظام التشغيل الخاص بها ماك أو إس إكس.

ويسمح نظام تشغيل "IOS14" الجديد والمقرر الإعلان عنه في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، باستبدال متصفح "سفاري" الثابث في "آيفون" بمتصفح آخر مثل "جوجل كروم" أو المتصفح "فايرفوكس"، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وحتى الإعلان الرسمي للقرار منتصف الشهر الجاري، لا يزال متصفح "جوجل كروم" هو الوحيد المتاح لاستبداله كمتصفح إنترنت افتراضي بديلا عن"سفاري" على هواتف "آيفون".

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ومن أجل التحول من متصفح "سفاري" إلى "جوجل كروم"، يجب في البداية تنزيل أحدث نسخة من التطبيق الأخير من متجر "أبل"، ثم الانتقال بعدها إلى "الإعدادات" واختيار "جوجل كروم" والنقر على زر "Default Browser App".

كما أنه سيمكن استبدال تطبيق "البريد" الافتراضي في هواتف "آيفون" بتطبيقات خارجية شائعة مثل "أوتلوك" و"جي ميل".

وأعلنت أبل Apple رسميا تنظيمها مؤتمرا عبر الإنترنت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن منتجات جديدة خلال هذا الحدث.

ومن المتوقع أن تعلن أبل عن Apple Watch Series 6، وهو تحديث لجهاز iPad Air.

كما يتوقع أن تعلن أبل عن Apple Watch Series 6، وهو تحديث لجهاز iPad Air، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

ولم تقدم أبل أي تفاصيل إضافية عن الحدث المنتظر منتصف هذا الشهر ولكنها ستقوم ببثه عبر الإنترنت، كما تفعل عادة.