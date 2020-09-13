شكرا لقرائتكم خبر عن الوفدان الليبيان يوقعان على المسودة النهائية لاتفاق المغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، أمس السبت في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق، الذي كانا قد توصلا إليه، مؤخراً، فيما رحب مجلس النواب الليبي بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية التشاوري بمدينة مونترو السويسرية؛ حيث اتفق الطرفان على مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا ال3، ونقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى سرت.

وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية. كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات؛ لمحاربة الفساد في المناصب السيادية.

ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصلا إليه؛ إثر المفاوضات في المغرب.

من جهة أخرى، رحب مجلس النواب الليبي بمخرجات اجتماع الأطراف الليبية التشاوري بمدينة مونترو السويسرية؛ حيث اتفق الطرفان على مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا ال3، ونقل مقار الحكومة الرئيسية والبرلمان إلى سرت.

وأصدر البرلمان، أمس السبت، بياناً جاء فيه «نرحب بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري لعدد من الأطراف الليبية بمدينة مونترو السويسرية، والذي عقد في الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري».

وأضاف البيان: إن البرلمان يؤكد أحقية أقاليم ليبيا ال3 في اختيار ممثل لها بالمجلس الرئاسي الجديد، المكون من رئيس ونائبين، ويرحب بإقرار مبدأ توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا؛ لضمان عدم تهميش أحد.

وتابع: «إن البرلمان يشيد بقرار اختيار مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية؛ بسبب موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر البنية التحتية».

واشنطن تدعم التوصل لحل سيادي

وعبرت السفارة الأمريكية في ليبيا عن ارتياحها للاتفاق بين الأطراف الليبية،معلنة عن ترحيبها بتمكين مؤسسة النفط الليبية من استئناف عملها.

وشددت السفارة في بيان على أن «الضمانات الموثوقة ستمكِّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها». وأضافت أن المرتزقة والمسلحين يشكلون تهديدا حقيقيا لليبيا، مؤكدة دعم واشنطن للأطراف الليبية للتوصل لحل سيادى.

إيطاليا: خطوة في الاتجاه الصحيح

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وتواصل الترحيب الدولي بنتائج محادثات بوزنيقة؛ حيث رحبت إيطاليا بالتوصيات التي وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في نتائج المحادثات التي عقدت بسويسرا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضافت الوزارة: إنه في حال نفذ المشاركون في الحوار السياسي الليبي التوصيات، فإن توصيات محادثات سويسرا ستسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحديد إطار مؤسسي مشترك ومسار انتخابي يضمن تمثيل الشعب الليبي وسيادة ليبيا.

اليابان تأمل في تثبيت وقف النار

بدورها، أعربت سفارة اليابان بالمغرب عن أملها في خلق «حوار بوزنيقة» دينامية؛ تسهم في تثبيت وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، مشيدة ب«التقدم المحرز»، بعد «اجتماع الأطراف الليبية؛ بفضل مبادرة الوساطة المغربية».

وأعربت السفارة عن أملها في أن تخلق نتائج هذا الحوار «دينامية تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم بليبيا، وأن تدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة الليبية» وفق ما نقلت وزارة الخارجية المغربية عبر موقعها الرسمي، أمس السبت.

الوفاق :الوضع لا يحتمل المماطلات

أشاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بالمساعي الأممية الرامية إلى إطلاق تسوية سياسية في بلاده، مؤكدا أنه لا بديل عن الحوار لإنهاء النزاع.

وأعرب باشاغا عبر حسابه في «تويتر»أمس، عن تقديره للمجهودات التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف «جمع الفرقاء وتذليل الصعاب»، مثمنا «الدور المتميز» الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، و»إسهامها في تقدم العملية السياسية نحو الحل».

وتابع: «أحث البعثة الأممية على المسارعة في ضبط آجال الحوارات فالوضع لا يحتمل المماطلات ولا المناورات».

واستطرد قائلا: «الحوار السياسي البناء هو «السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية وإنقاذ الدولة الليبية من الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية وخدماتية حادة تتطلب معالجات عاجلة دون تردد أو تسويف لأن المواطن ضاق ذرعا من الفوضى والفساد». (وكالات)