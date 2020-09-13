تزايـد إصابـات «كورونـا».. خطر يقرع جرس الإنذار

لماذا التهاون في الالتزام بما وجهت به السلطات والجهات المعنية في الدولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا اللعين؟ لماذا الاستهتار بالتعليمات، واللامبالاة دون الإذعان، والتقيد؟ لماذا الإطاحة بالجهود المبذولة، وإهدارها بالتقاعس في تنفيذ ما يحفظ صحة وسلامة الجميع؟ لماذا يتراجع البعض عن اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية؟ بما أدى إلى أن نسجل بالأمس ما تعدى ألف إصابة، بعد أن كانت الفرحة عمت الجميع طيلة الشهور الأربعة الماضية مع انحسار الأعداد، والوصول إلى رقم صفر وفيات.

بالأمس أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 95287 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ما ساهم في الكشف عن 1007 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 78849 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب بسبب تداعيات الإصابة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68983.

لم تتوان الجهات المعنية والمختصة في تكرار المطالبة والتوجيه، والتشديد على أهمية تجنب هذا وذاك من الأفعال، والسلوكيات، والتصرفات، في قضية أزمة الوباء المؤذي، لكن للأسف دونما طائل من التسليم الجمعي بها من أفراد المجتمع كافة، بتنفيذ كل ما تم التنبيه إليه، والتوعية به، والدفع تجاهه. فهل تلجأ الدولة لفرض عقوبات مشددة ومغلظة على المخالفين؟ أم هل تعود إلى إغلاق بعض جوانب الحياة، بعد أن عملت على تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بأحد، بإقرار فتح جهات ومجالات العمل والمعيشة وأيضاً السفر والعودة، اعتماداً على الوعي المجتمعي الملتزم، والتحضر في الاستجابة لقراراتها، ولكن للقاعدة الملتزمة دائماً شواذ، حيث أن تزايد إصابات «كورونا» خطر يقرع جرس الإنذار.



تقديم الرعاية



اكد عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي أنه منذ إعلان اكتشاف حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا على أراضي الدولة منذ أكثر من سبعة أشهر، لم تدخر جهداً لمواجهة هذا الوباء.

وقال: شهدنا خلال الفترة البسيطة الماضية عودة الحياة لمجاريها الطبيعية، ولكن للأسف بوتيرة متسارعة جداً، استهان فيها البعض بالإجراءات الاحترازية، فتهافتوا على مجالس الولائم في الأفراح، والأتراح، وتزاحموا في الأماكن العامة دون أي احتياط، ولم يتردد البعض الآخر في حجز تذاكر سفرهم لأقرب الوجهات السياحية، ضاربين ببروتوكولات الحجر الصحي عرض الحائط، ما أدى بلا شك لارتفاع معدل حالات الإصابة اليومي بشكل مقلق.



التزام بالتعليمات



من حق كل مواطن ومقيم أن يتباهى بالإنجازات التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من الأزمة، والتي لم تكن لتتحقق لولا تكاتف الجميع، والتزام كل فرد بواجبه تجاه وطنه، وأسرته، ومجتمعه، ولإنجازاتنا التي أشارت لها دول العالم بالبنان، وأشادت بها المنظمات العالمية التي أعلنت عجزها، ووقفت مكتوفة الأيدي بعد انتشار الوباء، ومن ذات المبدأ على كل مواطن ومقيم أن يعي الخطر المحدق بالجميع في حال استمر البعض في الاستهتار والتهاون. على كل منا أن يتخذ قراراً واعياً، ويبدأ بنفسه، فيكون التزامه مقياساً لحبه لهذه الأرض الطيبة، علينا أن نصبح مثالاً في الالتزام لأبنائنا، وأصدقائنا، وجيراننا، وأحبائنا، أن نعي قدرة سلوكنا اليومي على حمايتنا، وحماية أحبائنا، أو تعريض الجميع للخطر، فالقبلة على جبين كبير السن مكلفة جداً، وعناق أخ عزيز مكلف جداً، والاجتماع مع الأحبة والأصدقاء على وليمة العشاء مكلف جداً جداً.



ابتكار حلول

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ولفت د. عبد الله علي سعيد بن ساحوه السويدي إلى أن البعض يرى أن تشديد العقاب هو أحد أسباب، أو طرق تقليص أعداد الإصابات، فيما - وفقاً لقوله - ليس هو الحل الوحيد، لكنه ممكن أن يكون أحد الأسباب الرادعة لفئة وحالات معينة، هي التي كثرت بينها حالات الإصابة، فهل هم طبقة العمال، أم طلبة المدارس، أم المتسوقون أم من؟ الإحصائيات سوف ترشدنا إن لم تكن قد أرشدت المسؤولين والمعنيين لذلك أصلاً.

وعلى سبيل المثال هل نحتاج لأن تكون الإحاطة مترجمة لأكثر من لغة في ذات الوقت، وعلى الشاشات نظراً لأننا نحتوي بيننا أكثر من مئتي جنسية، لذا لابد أن تصل إليهم الإرشادات والتوعية بلغاتهم، ولا مانع من عمل فيديوهات تثقيفية، وتوعوية، عن وجوب تجنب الممارسات الخاطئة بلغات مختلفة، وأيضاً هل نقص التثقيف ساهم في ارتفاع الأعداد؟ وهل نحتاج لان نطور ونكثف تثقيفنا للأسر في المناطق النائية، الذين تغلب العادات والتقاليد عليهم، بما يصعب عليهم التخلي عنها؟ وهل التجمعات بسبب العادات والتقاليد أمر يصعب التخلي عنه بسهولة؟ كمناسبات العزاء والزواج وغيرها، لأن الأمر مفاجئ، والعادات ضاربة في القدم ومتأصلة في الجذور.

فالتعليمات بعدم إقامة مناسبات العزاء، أو الأفراح في الزواج، إلا بأعداد قليلة جداً أمر قد يصعب تطبيقه من وجهة نظري بسهولة، خصوصاً ومن أول مرة، بالنسبة لتقبل كبار السن واستيعابهم التعليمات، والتي يجب عليهم اتباعها لأنها تحتاج لجهود مكثفة للوصول لهذه الغاية النبيلة.

الدولة لم تقصر، لكنني من وجهة نظري فتشديد العقاب ليس هو الحل الوحيد أو الكافي، بل التثقيف والتوعية.



إلى أين الوجهة؟



وتأسف ناصر حسين آل علي مدير الإدارة العامة بالهيئة العربية للمسرح وهو متطوع في خط الدفاع الأول منذ بداية الأزمة حتى اليوم على تزايد أعداد الإصابات، وفي ذلك يقول: بعد أن كنا وصلنا بفضل الله تعالى، وحكومتنا وقيادتنا الرشيدة، وأبطالنا من خط الدفاع الأول وشعب وقاطني الإمارات، إلى انحسار أعداد المصابين بهذا الوباء، إلا أنه للأسف ونظراً للتهاون البليغ من بعض الناس، وصلنا إلى حالات وأرقام، تتزايد يوماً من بعد يوم.

نحن من يحدد إما الالتزام أو الانحسار، ماذا نريد أكثر من الذي رأيناه الفترة الماضية؟ هل قلت أو انحسرت مسؤوليتنا بالالتزام، من بعد لطف الله بنا؟ هل لنا أن نتهاون؟ أم علينا أن نتعظ، ونشدد على التزامنا واحترازنا، من بعد ما وفرته حكومتنا وقيادتنا الرشيدة؟ هل لنا أن نقدر حرصها واهتمامها بصحة، وسلامه كل عنصر بشري يعيش على هذه الأرض الطيبة؟ لقد فتحت الأسواق مطولاً، ولكن لماذا لا نقصر وقتنا فيها، على قضاء الحاجات فقط، لقد تسوقنا الفترة السابقة بأوقات معينة، ولم ينقصنا اي شيء، فهل يعني فتح الأسواق أن نقضي معظم أوقاتنا فيها؟ المطاعم مفتوحة بشروط، وضوابط لماذا لا نلتزم فيها بالتباعد، بتقليل الأعداد، بعدم مشاركة واستخدام الأطباق، والأكواب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فقط؟ هل نريد أن تغلق الأسواق والمطاعم كما أغلقت سابقاً؟ بدأت الدراسة وحرصت حكومتنا الرشيدة على حرية اختيار ولي الأمر دراسة أبنائه بالتعلم الواقعي أو التعلم عن بعد، فماذا نريد أكثر من هذه الحرية؟ وحتى في حال التعلم الواقعي، والاشتباه أو الإصابة بالفيروس، تغلق المدرسة فوراً ويتحول التعلم بها عن بعد، كما أجازت حكومتنا الرشيدة العمل عن بعد للمرأة التي لديها أبناء مسجلون بالتعلم عن بعد طوال فتره تعلمهم بدون خصم أي درهم من رواتبهم، هل شاهدتم هذه القرارات في غير إمارات الفخر والمجد والكرامة؟



تشديد العزل



ونوهت المستشارة أمل عبد الله الهدابي إلى أن الزيادات الصادمة في أعداد المصابين بوباء «كوفيد-19» التي سجلتها الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت إلى الألف حالة، تتطلب وقفة جادة وحازمة من قبل السلطات والمجتمع في مواجهة المخالفين أولاً، قائلة: المعلومات التي كشفتها الإحاطة الإعلامية الأخيرة بشأن عدم التزام بعض فئات المجتمع، وبعض مراكز التسوق، والمحال التجارية، والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية، مثل تطبيق السعة الاستيعابية والتباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الكمامات، والتي كانت السبب في الزيادة الأخيرة في عدد الحالات، تحتاج درجة أكبر من الحسم في مواجهة هذه المخالفات، وتغليظ العقوبات على المخالفين، الذين يتهاونون في حق المجتمع والآخرين، مع أهمية تشديد إجراءات العزل، والحجر الصحي على القادمين من الخارج الذين ثبت أنهم يحملون الفيروس، رغم نتائج الفحوص التي يحملونها والصادرة من بلدانهم.

إن الخطوات التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة مؤخراً لإعادة الفتح الجزئي للاقتصاد، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية لحماية أرزاق الناس وحياتهم، لا تعني بحال من الأحوال التهاون، أو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم انتشار الفيروس، لأن الخطر لا يزال قائماً ولم يختف.



تعزيز صحة الفرد



قالت عائشة البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي: الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات، بنسب كبيرة يثير القلق لدى أفراد المجتمع، لذا يتوجب علينا كأفراد مجتمع فاعلين أن ننظر إلى أهمية الإنسان، وصحته، ووجوده على هذه الأرض، فلو اتخذنا جميع الإجراءات المساعدة في رفع قيمة الإنسان، والمحافظة على كيانه وصحته من جراء هذه الجائحة التي تسود العالم، واتبعنا الإجراءات التي وضعتها الحكومة الرشيدة، لما لمسنا هذه الزيادة، فقد سعت الحكومة إلى المحافظة على تعزيز صحة الفرد بتوفير أماكن الفحص الخاصة ب«كوفيد -19» وبحزمة من الإجراءات التي أطلقتها لتثقيف، ودعم سياستها في المحافظة على الإنسان، مع توفير جميع إمكانيات الرعاية الصحية، لذا على الفرد أن يستشعر أهمية وجوده في الحياة، وأهمية المحافظة على النفس البشرية من منطلق الإيمان بالله، وأن يأخذ هذا الأمر مأخذ الجد، والحذر على نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.