شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وإسرائيل تؤكدان المضي قدماً لتعزيز استقرار المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وشدد على أن مراجعة التوجه لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف، بل مقاربتها بشكل مختلف، في وقت أكد وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل أهمية المضي للأمام بالعلاقات وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، على حسابه في موقع «تويتر»: «التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة إستراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصاً حقيقية، بعيداً عن الضجيج. أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار والازدهار».

وأضاف: «أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها استنساخ تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الاختراق الاستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف».

تعزيز الاستقرار والسلام

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية بالتطابق، إن وزيري خارجية البحرين وإسرائيل أكدا في اتصال هاتفي بينهما، أهمية المضي قدماً بالعلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وكان وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، أكد ليل الجمعة، أن معاهدة السلام مع إسرائيل خطوة واقعية لمواجهة التحديات الاستراتيجية وحماية المصالح الوطنية للبلاد. وشدد على أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل.

تكثيف الجهود

قال الزياني، في بيان، إن مملكة البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خياراً استراتيجياً لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف أن مملكة البحرين تؤكد حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة. واعتبر أن إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط.

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خطوة مهمة

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل خطوة مهمَّة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة، وتدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك وتفتح آفاقاً أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال إن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويمثل انفراجاً كبيراً في العلاقات العربية الإسرائيلية لأن التعاون لا الصراع هو الذي يجب أن يحكم التفاعل بين الدول المختلفة ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى الشعوب والدول الأخرى.

سياج استقرار

قال محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «نبارك لمملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً، الاتفاق مع دولة إسرائيل، فإعلان السلام هو سياج استقرار للبحرين والمنطقة».

وأضاف، أن منطقتنا العربية، بحاجة إلى تضافر الجهود والتعاون والتفاهم وبناء علاقات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل وترسيخ مبادئ العدل وحفظ الحقوق والمواطنة لكل الشعوب، وتعزيز السلم المجتمعي، وتثبيت ركائز السلام والاستقرار، مشيراً الى أن ذلك ما يؤكد عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتسعى إلى ترسيخه وتكريسه على أرض الواقع دولة الإمارات برؤى حكيمة من قيادتنا الرشيدة.

وتابع الكعبي: «إن من الحكمة والواجب أن ندعم ونساند كل اتفاق يؤسس لبناء جسور أخوية وبناء علاقات وطيدة تحفظ مصالح الشعوب والدول، وتأخذ في الحسبان صناعة مستقبل مزدهر للأجيال وتهيئة بيئة آمنة لكل بني البشر، وإن المتأمل في تاريخنا الإسلامي، يدرك أن الاتفاقيات والمعاهدات النبوية كانت مع كل الديانات وسائر المجتمعات، وفق ما تقرره المصلحة، ونستلهم من ذلك أن الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة اليوم من شأن الدول وحكامها، تقود إلى مزيدا من النمو الاقتصادي، والحضاري والازدهار في مملكة البحرين الشقيقة، فهنيئاً لكم حكمة الملك والقيادة».

في انتظار إسرائيل

من جهته قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان، إن الخطوات الأساسية المطلوبة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يجب أن تأتي من إسرائيل. وأضاف الوزير أنه يجب أن «توقف إسرائيل إجراءاتها التي تقوض حل الدولتين وتنهي الاحتلال اللاشرعي للأراضي الفلسطينية».