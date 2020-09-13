توقعات بارتفاع عدد قتلى الحرائق بالولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر مسؤولون أمريكيون، أول أمس الجمعة، من وقوع خسائر بشرية كبيرة، فيما يشارك أكثر من 20 ألف رجل إطفاء من كل أنحاء البلاد في مكافحة حرائق الغابات المميتة في الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأثارت توقعات الأرصاد الجوية بانخفاض في درجات الحرارة، بعض الأمل في الحصول على فترة راحة في الأيام المقبلة؛ لكن لا يزال من الصعب قياس الحجم الحقيقي للدمار الناجم عن عشرات الحرائق الهائلة التي اندلعت في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن. وتم تأكيد 16 وفاة هذا الأسبوع مع تدمير مساحات شاسعة من الأراضي.

وقال أندرو فيلبس مدير مكتب إدارة الطوارئ في ولاية أوريغون، الجمعة، «نحن نستعد لحادث وفيات جماعية استناداً إلى المعلومات التي لدينا، وعدد المباني التي تم تدميرها». وتعرّف ولاية أوريغون «الوفيات الجماعية» بأنه حادث يسبب الموت والمعاناة التي لا يمكن مواجهتها بالموارد الفردية أو المجتمعية، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

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وحذّر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أثناء زيارته لغابة محترقة قرب مكان اندلاع حريق «نورث كومبلكس» من أنه «نتوقع أن يرتفع عدد (الوفيات) مع عودتنا إلى المناطق التي دمرتها ألسنة اللهب خصوصاً مع تلاشي الدخان». وقد تأكد مقتل عشرة أشخاص؛ من جرّاء هذا الحريق في مقاطعة بيوت.

وفي أوريغون المجاورة؛ حيث احترق 400 ألف هكتار وأعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص وما يزال العشرات في عداد المفقودين، أعربت الحاكمة كايت براون عن أملها في أن تكون الولاية قد تجاوزت مرحلة الخطر. وقالت براون خلال مؤتمر صحفي، إن أكثر من 40 ألفاً من سكان أوريغون فروا من منازلهم حتى الآن، مع وجود نحو نصف مليون تحت تحذيرات الإخلاء، موضحة الأرقام السابقة التي قدمها مسؤولو الولاية.

وتابعت: «الطقس الذي غذى هذه الحرائق في الأيام القليلة الماضية تغيّر أخيراً» مضيفة: «نتوقع أن يأتي هواء أكثر برودة ورطوبة في الأيام القليلة المقبلة وهذا خبر سار فعلاً».

ولفتت براون إلى أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين؛ بسبب الحرائق. وحتى في الوقت الذي أعطت فيه توقعات الطقس أملاً ضئيلاً، رسم نيوسوم صورة قاتمة لولاية كاليفورنيا باعتبارها عصفور كناري في منجم فحم يمثل التغير المناخي. وأصبح حريق «كومبلكس فاير» الذي اندلع هذا الأسبوع، الأكبر في تاريخ كاليفورنيا بعدما أتى على 746 ألف فدان من الغطاء النباتي الجاف في شمال الولاية؛ حيث اندلعت حرائق عدة. (أ ف ب)