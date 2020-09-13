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القوات العراقية تواصل حملة ملاحقة الإرهابيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: الخليج

تواصل قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية عمليات أمنية مكثفة في شمال وشمال غرب العراق وجنوبه؛ بهدف ملاحقة فلول الإرهابيين من تنظيم «داعش» والمنفلتين أمنياً.

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وقال مصدر أمني: إن قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بإسناد من سلاح الجو والمعلومات الاستخبارية نفذت عدة عمليات ناجحة؛ لمطاردة وملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال وشمال غرب العراق. وامتدت العمليات الأمنية في إطار الحملة المكثفة إلى محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى؛ حيث داهمت القوات أوكار ومخابئ العناصر الإرهابية. وقتلت عدداً من العناصر الإرهابية، كما اعتقلت عدداً آخر، وصادرت أسلحة وذخائر ومتفجرات وأجهزة اتصال وصواقع تفجير. كما دمرت القوات مخابئ كانت خلايا الإرهاب تختفي فيها.

وقال المصدر؛ إن الحملة استطاعت تطهير أكثر من 50 كلم من الأرض.

من جهة أخرى، ركزت القوات أيضاً على عمليات في جنوب العراق؛ الهدف منها فرض هيبة الدولة وتوجيه رسائل حازمة إلى العناصر المسلحة المنفلتة.

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