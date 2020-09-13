الأمم المتحدة تتبنى قراراً حول «كوفيد-19» وواشنطن تصوت ضده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوّتت الولايات المتحدة ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة؛ يدعو إلى «استجابة شاملة ومنسّقة» في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، ويشدّد على «الدور الحاسم» لمنظمة الصحّة العالميّة. وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ مايو/أيار، اعتُمد بأغلبية ساحقة من جانب 169 دولة من البلدان ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.

والنص الذي يوصف بأنه «قرار جامع»؛ لأنه يشمل جوانب عدة من الوباء، ويتألف من نحو ستّين مادّة «يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق الرد العالمي الشامل ضدّ الوباء». وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي. وأوضحت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية، ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويُطالب النص «بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين؛ من أجل احتواء الوباء» والتغلب عليه، وتخفيف عواقبه. كما يؤيّد النص دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلاً لمكافحة المرض. وهذه الدعوة لم تلق حتى الآن تجاوباً. كما يطلب القرار «إزالة العقبات غير المبررة بشكل عاجل» - بعبارة أخرى العقوبات - أمام الحصول على منتجات تسمح بمكافحة الوباء. ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى «تعزيز نظامها الصحي بشكل قابل للاستمرار»، و«منح كل الدول إمكان الحصول» إلى لقاحات وعلاجات «بشكل حر وسريع».

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من جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أن تطور انتشار الفيروس يشير إلى «تدهور واضح»، مستبعداً في الوقت نفسه فرض «عزل معمم». وأوضح: إن «حدة الفيروس لم تتراجع وهو سيتواصل بضعة أشهر. لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجدداً في منطق العزل المعمم».

وباتت 42 مقاطعة فرنسية، نحو نصف البلاد، مصنفة «حمراء»؛ أي حيث الفيروس نشط جداً على ما أوضح كاستيكس في مقر رئاسة الحكومة؛ حيث يعزل نفسه بعدما قابل مدير طواف فرنسا الذي ثبتت إصابته بالفيروس. وقبل ذلك، كانت سويسرا صنّفت تسع مناطق فرنسية بينها إيل دو فرانس وضمنها باريس ومقاطعة بروفانس-ألب ماريتيم-كوت دازور «منطقة عالية المخاطر»؛ بسبب عدد الإصابات المرتفع فيها. وينبغي على الأشخاص القادمين من هذه المناطق حجر أنفسهم.

يأتي ذلك في وقت أكدت الإحصاءات أن أكثر من 28.33 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 910299 حالة. وسجلت الهند قفزة يومية قياسية في عدد الإصابات لليوم الثاني على التوالي بعد تسجيل 97570 حالة السبت.

(وكالات)