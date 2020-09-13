انطلاق مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي للتعريف بالدستور

انطلقت فعاليات «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، والذي سيتضمن سلسة من المحاضرات التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن بعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، ليتحدث فيها نخبة من المتخصصين والخبراء وعبر لقاءات مباشرة مع مختلف شرائح المجتمع ، لتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع.

وتناول اللقاء الأول الذي نظم بالتعاون مع ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة وشهد مشاركة واسعة من موظفي حكومة الفجيرة، وتحدث فيه الدكتور أحمد علي الخزيمي عضو مجلس رعاية التعليم بالفجيرة، عن دستور دولة الإمارات وأهميته، ونشأة الدستور وتطوره عبر السنوات ليلبي طموحات القيادة الرشيدة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «مع انطلاقة فعاليات مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي، تواصل الوزارة إطلاق المبادرات المبتكرة التي تسهم من خلالها إلى تقديم منظومة متكاملة من البرامج التي تستهدف جميع فئات المجتمع، وفي جميع مناطق الدولة».

وقال الدكتور أحمد علي الخزيمي: «يمثل الدستور الإماراتي وثيقة وطنية توضح القواعد الأساسية للتنظيم القانوني في الدولة مفصلاً للاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يؤكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوؤ المكان اللائق بين الدول».