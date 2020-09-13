الإمارات تواصل إغاثة أهالي الساحل الغربي في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة؛ بسبب الظروف التي تمر بها اليمن.

وعبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية على 1400 أسرة بمخيم الوعرة بمدينة الخوخة الساحلية كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والحوك والحالي و الدريهمي وبيت الفقيه، وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى القمع الانقلابية الحوثية.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني «هيئة الهلال الأحمر»، على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة والدعم المقدم في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم.(وام)

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شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت على هدفين في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وقال شهود والجيش الوطني اليمني: إن مقاتلات التحالف شنت تسع غارات جوية على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء، ومقر جهاز الأمن القومي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في الحديدة، وضاح الدبيش: إن التحالف استهدف اجتماعاً للقيادات الرفيعة⁩ بميليشيات الحوثي في المعسكر.

وتأتي غارات، أمس السبت؛ بعد أن قال التحالف: إن قواته اعترضت ودمرت صواريخ باليستية ومسيّرات مفخخة أطلقتها يوم الخميس الميليشيات الانقلاية المدعومة من إيران؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جنوب المملكة العربية السعودية. (وكالات)