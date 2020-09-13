بشرى الملا: خطة علاجية لتدريب مهنيي الرعاية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ايمان سرور

قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، ل«الخليج» إن الدائرة تواصل جهودها لخدمة قطاع الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، وتحسين وتطوير خدماته المقدمة لكل شرائح المجتمع، تماشياً مع رؤيتها التي تهدف إلى تعزيز وضمان «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، مشيرة إلى أن الدائرة تراقب باستمرار قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، وتحرص على ضمان تقديم خدمات عالية الجودة من خلال مهنيين أكفاء، مؤهلين ومرخصين.

وأضافت، أن فترة التسجيل الذي فتحته الدائرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للحصول على ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية كانت إيجابية، وقد أفرزت لنا أن هناك عدداً كبيراً جداً من المتقدمين إلى هذه التراخيص، وأن معظمهم قد استوفوا الشروط المطلوبة لممارسة مهامهم في هذا القطاع، مشيرة إلى انه في حال لم يستوفِ المتقدم الحد الأدنى من المعايير، فستقدم دائرة تنمية المجتمع عند الإمكان، إرشادات للمهنيين بشأن الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص لاحقاً، على سبيل المثال، قد يُطلب من المتقدمين اجتياز اختبار الكفاءة، أو الحصول على دورات تدريبية، أو مؤهلات إضافية، لافتة إلى أن الدائرة وضعت خطة علاجية لتدريب وتأهيل من لم يتمكن من استيفاء الشروط للحصول على الترخيص.

وأشارت إلى أن الدائرة تقدم تراخيص لمهنيي الرعاية الاجتماعية تقديراً لأهمية الخدمات التي يقدمونها، كما أن ترخيص المهنيين سيضمن للمستفيدين خدمات ذات جودة عالية مبنية على المهارات والخبرات المطلوبة، ووفقاً لأعلى المعايير المهنية والأخلاقية المبنية على الكفاءة والجودة، لافتة إلى أن الدائرة ستمنح تراخيص لخمس مهن للرعاية الاجتماعية، تشمل الأخصائي النفسي (غير السريري)، محلل سلوك تطبيقي، المعالج النفسي، الاختصاصي الاجتماعي والمرشد، وأن خدمة الترخيص ستكون متاحة بشكل مجاني لجميع المهنيين المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.