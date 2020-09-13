«مشاغل» في القائمة المختصرة لجائزة «زيرو بروجيكت»

وصل مشروع «مشاغل» أصحاب الهمم الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع إلى مرحلة القائمة المختصرة ضمن جائزة «زيرو بروجيكت» العالمية، بعد منافسة شديدة لأفضل المشاريع التي تقدم حلولاً عملية، وتُحدث تأثيراً في حياة الأشخاص من أصحاب الهمم «ذوي الإعاقة»؛ حيث يخضع مشروع «مشاغل» لتقييم نحو 4000 خبير حول العالم من حوالي 150 دولة، يتم الاستعانة بهم لتقييم أفضل المشاريع فاعلية وأثراً في حياة أصحاب الهمم، واختيار أكثرها فاعلية، سواء على مستوى السياسات أو الممارسات، التي من شأنها تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، ونشر أفضل الممارسات تأثيراً.

وأكد ناصر إسماعيل الوكيل، المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، أن فكرة مشروع (مشاغل) تترجم توجّه وزارة تنمية المجتمع في التركيز على تشغيل أصحاب الهمم، ذوي الإعاقات الذهنية فوق 18 سنة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وقال: حتى اليوم تمكّن مشروع مشاغل من تدريب 93 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم في مختلف الورش والمشاغل الموزعة على مراكز أصحاب الهمم بمختلف إمارات الدولة. من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إن مشروع مشاغل قد ساهم في توفير الكثير من فرص العمل لأصحاب الهمم المتقدمين بطلبات توظيف من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك بعد أن يتم تقييم قدراتهم وإمكاناتهم ومدى ملائمتها للمهن المطروحة في سوق العمل، أو مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة الصغيرة.