شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات قبرصية أمريكية في المتوسط.. وأردوغان يصعّد لهجته ضد ماكرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نددت قبرص أمس السبت بإعلان تركيا إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل الجزيرة الشمالي، معتبرةً أن هذه المناورات «غير قانونية» و«تنتهك» سيادتها في ظل تصاعد التوتر في البحر المتوسط،فيما

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس إن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال وأربع فرقاطات وستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة،في حين حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،أمس من «العبث» مع أنقرة، في ظّل تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.وكانت تركيا قد أعلنت الجمعة في رسالة عبر «نافتكس» (نظام التلكس الملاحي البحري الدولي) أنها ستجري مناورة بحرية بالذخيرة الحية قبالة ساحل شمال قبرص بين السبت والاثنين. ورد «المركز المشترك لتنسيق عمليات الإنقاذ التابع» لوزارة الدفاع القبرصية على «نافتكس» قائلاً إن التدريبات التركية «غير قانونية» و»تنتهك سيادة جمهورية قبرص».

وفي بيان منفصل، أعلن الحرس الوطني القبرصي أن سفينتين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية متواجدتان الآن في قبرص لإجراء «مناورة عسكرية مشتركة» بدأت أمس السبت ومن المقرر أن تنتهي في 20 الجاري، وفقا لوزارة الدفاع.

من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس إن اليونان ستعزز قواتها المسلحة من خلال شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو وأربع فرقاطات وستقوم بالاستعانة بنحو 15 ألفا من أفراد الجيش خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان «ستعزز» أيضا قدراتها الدفاعية بأسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ فضلا عن تحديث صناعة الدفاع التي تكبدت خسائر.الى ذلك ،حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،أمس من «العبث» مع أنقرة، في ظّل تصاعد التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.وقال إردوغان في كلمة متلفزة في اسطنبول «لا تعبث مع الشعب التركي، لا تعبث مع تركيا». وكان ماكرون انتقد أنقرة بشدة في مواجهتها مع اليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط على خلفية التنقيب عن موارد الطاقة.

جوتيريس يدعو إلى «تضامن أوروبي»

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إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس دول الاتحاد الأوروبي إلى «التضامن» واستقبال اللاجئين من مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال في مقابلة مع قناة «تي في 5 موند» التلفزيونية «إنها مأساة هائلة وأرى أن الحل الوحيد هو نقل هؤلاء اللاجئين إلى الأراضي القارية وآمل أن يكون هناك تضامن أوروبي».

وأضاف «هناك مبادرة فرنسية وألمانية لكنني أعتقد أنه يجب الذهاب أبعد من ذلك» معتبراً أنه «لا يمكننا مطالبة الدولة الواقعة على الحدود بإيجاد حل لكل شيء. يجب أن يكون هناك تقاسم للمسؤولية داخل الاتحاد الأوروبي بأسره».

تفريق تظاهرة لمهاجرين في ليسبوس

وكانت الشرطة اليونانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المهاجرين نظموا احتجاجاً في جزيرة ليسبوس أمس بعد أربعة أيام من اندلاع حرائق في مخيم موريا المكتظ للاجئين أتت على المخيم بأكمله.

واندلعت الاضطرابات بعدما شارك مئات المهاجرين في مسيرة وهم يهتفون «الحرية» على طريق يؤدي إلى ميناء ميتيليني الذي حالت الشرطة دون الوصول إليه بعدما أقيمت مستوطنة خيام جديدة مؤقتة على مقربة منه.

(وكالات)