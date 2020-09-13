شكرا لقرائتكم خبر عن المهلـة الفـرنسيـة لـولادة الحكومة اللبنانيـة علـى وشـك النفـاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: الخليج

يغلف الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، مصطفى أديب، تحركاته واتصالاته بجدران من الكتمان، تاركاً العنان للتحليلات والتوقعات بين مبالغ في التفاؤل يتوقع ولادة الحكومة في غضون ساعات، ومغرق في التشاؤم، لا يراها في الافق، مستنداً إلى التجارب الحكومية اللبنانية السابقة.

وتتحدث أوساط الفريق المتفائل عن زيارة أديب إلى القصر الجمهوري في بعبدا سريعاً؛ للتشاور مع الرئيس ميشال عون في الأسماء والحقائب، متوقعة صدور المراسيم التشكيلية خلال 72 ساعة، وإنجاز عمليات التسليم والتسلم، وتحديد جلسات الثقة قبل نهاية الأسبوع، استناداً إلى ضغط خارجي كبير يمارس على القوى السياسية اللبنانية؛ لحملها على تليين مواقفها، وسيف العقوبات في يدها.

لكن أي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، فمسلسل التأليف بشكل عام يلفّه الغموض، ولم تنقشع معالمه في الوقت الذي تآكلت فيه مهلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كان قد حددها ب15يوماً في معظمها، ولم يبق منها سوى نحو 48 ساعة.

وفي الموازاة، تبقى كلّ التفاصيل الداخليّة والمكوّنات السياسيّة مأخوذة بكلّ حواسها نحو مسلسل العقوبات الذي بدأت الولايات المتحدة بدَحرجته بشكل متتابع على الواقع اللبناني، مستهدفة حلفاء «حزب الله».

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وفي مسلسل التأليف، وبحسب المعلومات، يبدو أنّ أديب ماضٍ في العزف المنفرد على هذا الوتر، فليس هناك أي تواصل أو تشاور ولو بالحد الأدنى بينه وبين القوى السياسية والنيابية التي سَمّته لرئاسة الحكومة، في وقت يتزايد الحديث عن أنّ أديب قد أنجز وضع مسودة حكومته، وسيعرضها على الرئيس عون في الساعات المقبلة.

وإن صحّ الكلام عن إعداد أديب لمسودة حكومية لعرضها على رئيس الجمهورية، فإنّ تلك القوى الممتدة على حركة «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» وسائر القوى التي سمّته، مُرتابة من هذا المنحى المستغرَب، الذي يتجاوز المسار الطبيعي؛ لتشكيل الحكومات في لبنان، والذي ينطلق من مبدأ التشاور حول الحكومة، وبالتالي التفاهم عليها، وليس أن تُفرَض حكومة على قاعدة «هذه حكومتي فاقبلوا بها».

وفيما تحدثت معلومات عن أنّ الرئيس المكلّف عكفَ في الأيام القليلة الماضية على إجراء اتصالات ولقاءات على شكل اختبارات، مع مجموعة شخصيات يسعى إلى ضمّها إلى حكومة ال14 التي يصرّ عليها، يبرز موقف اعتراضي لدى القوى السياسية المنضوية كلها في خانة «8 آذار»؛ حيث قلّلت من إمكان نجاح تمرير الحكومة بالشكل الذي يُعمل عليه. وأكدت أوساط هذه القوى أنها باتت متيقّنة أنّ من يُشكل الحكومة ليس الرئيس المكلف، وأنّ هناك من يعد في هذا الجانب أنّ المبادرة الفرنسية ضاغطة على الجميع، وعلى هذه القوى تحديداً؛ ولذلك يحاول أن يعد الوضع الضاغط؛ يمنحه الفرصة لكي يشكّل الحكومة بالشكل الذي يخدمه، وبالشروط التي يريدها ويفرضها على الآخرين.

في هذا السياق، تؤكد أوساط فريق التأليف أنّ كلّ الأطراف ومن دون استثناء التزمت بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وتسهيل تشكيل الحكومة من دون أي معوّقات، وهذا الالتزام ينبغي أن يُترجم على أرض الواقع؛ للوصول إلى حكومة قوية وفاعلة وقادرة على مواجهة الكمّ الهائل من التحديات والأزمات التي يتخبط فيها لبنان. إلّا أنّ هذه الأوساط، عندما تسأل عن سبب عدم التشاور في ملف تأليف الحكومة مع سائر القوى السياسية، تقول: إنّ الرئيس المكلّف، في عملية التأليف، يمارس صلاحياته الدستورية ولا يتجاوزها. ولا يرى ما يبرّر ألّا تتجاوب القوى السياسية معه، خصوصاً أنّه يعمل على إعداد تشكيلة كفريق عمل من الاختصاصين، متجانس ومتعاون مع بعضه، في وضع العلاجات اللازمة للأزمة. وكما أنّ التأليف يجري من طرف واحد، ففي المقابل هناك تشاور مفتوح بين «الثنائي أمل وحزب الله»، وكذلك بينهما وبين «التيار الوطني الحر»، وأجواء هذا الثلاثي لا تفيد بوقوفهم على ما يحضّره الرئيس المكلف.

والمسلَّم به في هذا الجانب «هو أنه لا جدال على الإطلاق في مسألة صلاحيات الرئيس المكلّف، ودوره في تأليف الحكومة، لكن هذا التأليف ينبغي أن يُقارب بطريقة واقعية وموضوعية استناداً إلى واقع البلد، وتوزّع القوى فيه. ما يعني أنّ التأليف هو عمل مشترك، وليس عملاً أحادياً، فالعمل الأحادي في هذا الملف هو إجراء مقنّع لمحاولة فرض حكومة، علماً أنّ الدستور نَصّ في المادة 95 على ما حرفيّته: (تُمثّل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة). ما يعني أنّ الوزير هو الممثّل لطائفته في الحكومة، ويعني ذلك أيضاً أنّ طائفته هي التي تختاره، وليس أي طرف آخر أو طائفة أخرى. وبالتالي، لا بد من التشاور مع مرجعيات هذه الطائفة السياسية والتمثيلية.

وفي الجانب الآخر للمشكلة، فإنه لم يطرأ ما يؤكد أنّ حقيبة وزارة المال قد خرجت من مدار الاشتباك حولها؛ ذلك أنّ فريق التأليف ما يزال يضع هذه الحقيبة في خانة المداورة، وبالتالي إخراجها من الحصة «أمل» و«حزب الله» في الحكومة.