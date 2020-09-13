القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن التحالف نفذ 4 غارات جوية على معسكر اللواء 61 مشاة التابع للحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقا" في جبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة. وأضاف أن طيران التحالف شن 4 غارات على قاعدة الديلمي الجوية ومحيط مطار صنعاء الدولي شمال العاصمة، واستهدف بـ 3 غارات أخرى معسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة حزيز بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء. وتأتي الغارات عقب ساعات من تعرض مقر المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى هجوم جوي صاروخي مزدوج يعتقد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... طيران التحالف يستهدف صنعاء مجددا بسلسلة غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.