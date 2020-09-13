شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد سحب الدخان من بقايا حريق يوم الخميس فى ميناء بيروت وانتشار رجال الاطفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق مرفأ بيروت خلال الليل وذلك بعد يومين فقط من اندلاع حريق ضخم وتغطيته مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية بسحابة من الدخان والرماد، وأكد مصدر أمنى لرويترز، إن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق يوم الخميس الذى عاد للاشتعال، وأضاف المصدر أن رجال الإطفاء الموجودين فى الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق قائلا إنه لا يوجد خطر مباشر على المدينة.

وقال جورج أبو موسى رئيس الدفاع المدنى اللبنانى إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك، ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لحريق صغير ودخان يتصاعد من المرفأ المدمر.

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وشب حريق الخميس بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذى دمر المرفأ ومساحة شاسعة من المدينة. ودفع الحريق بعض السكان ، الذين ما زالوا يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضى الذى أعقبه حريق فى المرفأ، إلى الفرار من المدينة.