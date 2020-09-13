شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رقيب فى الجيش الروسى متأثرا بإصابته فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الرقيب فى الجيش الروسى ميخائيل ميلشين بعد إصابته فى 18 أغسطس الماضى بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا روسيا فى محافظة دير الزور السورية، بحسب موقع "روسيا اليوم"، ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر طبى قوله، إن ميلشين توفى فى أحد مشافى موسكو العسكرية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى 18 أغسطس مقتل ضابط روسى وإصابة عسكريين اثنين بتفجير عبوة مزروعة على جانب الطريق. Advertisements وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكرى روسى كان عائدا بعد تنفيذ عملية إنسانية، وزع فيها المساعدات على محتاجيها.

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