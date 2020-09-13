شكرا لقرائتكم خبر عن وزراة الداخلية السودانية: 106 وفيات و 54 مصابا جراء الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و 54 مصابا، وكانت آخر حصيلة سابقة للضحايا تشير إلى 103 قتلى و56 مصابا.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، برقية من نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أعرب فيها عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني، في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد

كما وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي، طائرة عراقية تحمل مساعدات إنسانية، غذائية وطبية، لمتضرري السيول والفيضانات. وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم مفوض العون الإنساني الدكتور عباس فضل الله، والقائم بالأعمال العراقي لدى السودان.

من جهة أخرى، أصدرت السلطة القضائية السودانية، منشورا جنائيا، يُقر تدابير بشأن حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين.