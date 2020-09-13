سحب دخانية تنبعث من مرفأ بيروت إثر تجدد حريق الخميس

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

انبعثت سحب دخانية، ليل السبت، من مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، مع تجدد حريق اندلع قبل يومين، ولكن بشكل أقل مما كان عليه، بحسب مراسل الخليج 365.

وأفاد المراسل، بأن الدفاع المدني يعمل على إخماد ألسنة الدخان من داخل المرفأ.

بينما نقلت وسائل إعلام محلية أيضا نبأ تجدد الحريق، بينها صحيفة "النهار" الخاصة، قال مسؤول عمليات الإطفاء في المرفأ الضابط ميشال المر، لقناة "الجديد" (محلية)، إن "ما حدث ليس حريقا جديدا، إنما أفران من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام".

فيما، قال الضابط علي نجم، من فوج إطفاء بيروت للقناة ذاتها، إن "الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق".

ولم تصدر إفادة رسمية بخصوص الأمر حتى الساعة 21.45 تغ.

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والخميس، أعلن الجيش اللبناني، وقوع حريق جديد في مرفأ بيروت، شاركت طوافاته في إخماده، وكشف عبر تويتر، أن الشرطة العسكرية "باشرت التحقيق في الحريق، بإشارة من النيابة العامة العسكرية"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

ولم يتم إعلان سقوط ضحايا جراء حريق الخميس، فيما شدد الرئيس ميشال عون، على ضرورة محاسبة المتسببين فيه، دون أن يستبعد فرضية العمل التخريبي.

بدوره، أرجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، سبب الحريق إلى "أعمال إصلاح" في المرفأ.

وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ بسبب نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.