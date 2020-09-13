كورونا.. 6 إصابات في صفوف الهلال السعودي

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السبت، إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بفيروس كورونا، عقب إجراء مسوحات طبية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي، وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بكورونا.

وأكد النادي السعودي لاحقا، أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق كشفت إصابة الخماسي سلمان الفرج وحمد العبدان ومحمد البريك وصالح الشهري ومحمد الواكد، إضافة إلى مدير الفريق سعود كريري.

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وستخضع بعثة الهلال لمسحة طبية ثانية لجميع عناصر الفريق، وذلك بعد إيجابية نتائج المسحة الأولى لبعض أفراد البعثة، وذلك تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار قطر لاستضافة مباريات دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع في مسابقة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بعد التوقف في الفترة الأخيرة بسبب انتشار وباء كورونا.

ووصل الهلال حامل اللقب، الجمعة، إلى الدوحة تمهيدا لاستكمال مبارياته في المجموعة الثانية، حيث يلتقي نظيره باختاكور الأوزبكي الإثنين القادم في مباراة مصيرية.

ويحتل الهلال المركز الثاني بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط بالتساوي مع باختاكور الأوزبكي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.