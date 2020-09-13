تفجير يستهدف رتل إمدادات للتحالف شمالي العراق

بغداد/علي جواد / الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، السبت، إن هجوما استهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي شمالي العراق، ما تسبب بإصابة سائق وتضرر إحدى المركبات.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة تتبع الدفاع) في بيان: "عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل معدات لإحدى شركات الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين (شمال)".

وأوضح البيان أن "الانفجار تسبب بإصابة أحد سائقي الرتل، وتضرر مركبة".

وهجوم اليوم هو السادس خلال أقل من أسبوعين.

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وباتت هذه الهجمات أمرا متكررا منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما أن السلطات لم توقف أحدا جراء ذلك.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، صوت البرلمان بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي، أوائل الشهر نفسه.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها في "المنطقة الخضراء"، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

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