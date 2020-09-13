ترحيب أوروبي باتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل

بروكسل / الخليج 365

رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، السبت، باتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وقال في بيان نشره باسم الاتحاد الأوروبي، إنه يعتقد أن الاتفاق سيساهم بشكل إيجابي في سلام الشرق الأوسط واستقراره.

وشدد بوريل على أن حل الخلافات العربية ـ الإسرائيلية يتطلب مقاربة إقليمية وشاملة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بحل الدولتين التفاوضي والدائم على أساس المعايير المتفق عليها دوليا.

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وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إسرائيل وفلسطين من أجل بدء المفاوضات.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وبعد هذا الإعلان، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).

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