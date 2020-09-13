تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
أعلنت تونس، السبت، تعيين الأسعد عجيلي سفيرا جديدا لها في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014.
جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية، حول حركة دبلوماسية شملت عدة سفارات وقنصليات.
وهذه أول مرة يتم فيها تعيين سفير لتونس في ليبيا منذ 2014، وفق الدبلوماسي التونسي السابق بشير الجويني، في تصريحات للأناضول.
وقال الجويني، إن السفير الجديد الأسعد عجيلي، ملم بالملف الليبي، وكلف من وزارة الخارجية التونسية في يناير/ كانون الثاني 2019، بإجراء دراسات وبحوث تخص العلاقات بين البلدين.
وتم غلق سفارة تونس في ليبيا، بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ثم القنصلية العامة في يوليو/ تموز 2015، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية، واختطاف دبلوماسيين تونسيين.
وفي فبراير/ شباط 2015، قدم سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي استقالته آنذاك، للرئيس السابق الباجي قايد السبسي.
وتم فتح السفارة والقنصلية، في أبريل/ نيسان 2016، ثم تعيين توفيق القاسمي قنصلا عاما لتونس بليبيا، عام 2018.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعين سفيرا لها في ليبيا للمرة الأولى منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.