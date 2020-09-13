منظمة فلسطينية: 150 انتهاكا إسرائيليا بحق صيادي غزة في أغسطس

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وثقت منظمة زراعية فلسطينية، ارتكاب قوات البحرية الإسرائيلية 150 انتهاكا بحق الصيادين في قطاع غزة، خلال أغسطس/آب الماضي.

وقال اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة (غير حكومي)، في تقرير أصدره، السبت: "الاحتلال ارتكب 150 انتهاكا بحق الصيادين في القطاع خلال أغسطس الماضي".

وأضاف أن الانتهاكات تتمثل "بعمليات إطلاق نار مستمرة ومتكررة يوميا وضخ مياه عادمة وإطلاق صواريخ ثقيلة باتجاه مراكب الصيادين بهدف إغراقها وتدميرها وإرهاب مالكيها".

وأوضح: "نتج عن هذه الانتهاكات إتلاف شباك صيد تعود لـ21 قاربا خلال شهر أغسطس والذي شهد إغلاق البحر أمام الصيادين لمدة 16 يوما متتالية (بسبب التصعيد العسكري بين غزة وتل أبيب)".

وقال زكريا بكر، مدير لجان الصيادين، للأناضول: "الاحتلال الإسرائيلي يهدف لإرهاب الصياد الفلسطيني ومنعه من دخول البحر مستخدما كافة الوسائل المحرمة دوليا لقطع سبل العيش للصيادين".

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وأضاف: "المجتمع الدولي عليه أن يشكل حماية للصياد الفلسطيني، للسماح له للوصول لمناطق الصيد بشكل آمن".

ولفت إلى أن الصياد الفلسطيني يعاني أوضاعا صعبة في الوصول لمصدر رزقه جراء الانتهاكات الإسرائيلية، ويعاني من نقص في إدخال معدات الصيد، جراء منع إسرائيل إدخالها للقطاع.

وأوضح أن إسرائيل تمنع وصول المعدات اللازمة للصيادين التي تمكنهم من الصيد، مثل المحركات، والألياف الزجاجية (الفيبر جلاس)، وقطع الغيار اللازمة للصيانة، بالإضافة لكابلات خاصة للصيد، بحجج أنها مواد ثنائيّة الاستخدام.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم.

وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في القطاع، بسبب تراجع حجم الصيد اليومي، جراء القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح فيها بالصيد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.