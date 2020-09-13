إعلام: النيران تندلع مجددا في مرفأ بيروت

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سحب دخانية تنبعث من المرفأ وحريق يتجدد في المكان، في حين تقوم القوى الأمنية وفرق الدفاع المدني للمباشرة بعمليات الإطفاء للبضائع المكدّسة المشتعلة في المرفأ.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن الملازم أول علي نجم من فوج إطفاء بيروت قوله إن "الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق... والإطفاء يواصل عمليات التبريد وليس هناك خطر والنيران محصورة".

من جانبه، قال الملازم أول ميشال المر مسؤول عمليات الإطفاء في مرفأ بيروت إن "ما حدث بالمرفأ ليس حريقا جديداً إنما "أفران" من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها وسيارات الإطفاء لم تغادر المرفأ منذ أيام".

والخميس الماضي، اندلع حريق كبير في مرفأ بیروت، لیطلق عموداً ضخماً من الدخان الأسود شوهد في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر من شھر على انفجار ھائل دمر جزءا كبيراً من المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وشاهد أهالي العاصمة بيروت ألسنة اللھب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم یتضح على الفور سبب الحریق.