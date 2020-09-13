شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يؤكد متانة وعمق العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مجددا، أهمية السلام ودعمه للجهود الرامية إلى تحقيقه وفقاً للمبادرات والقرارات ذات الصلة، مشيرا إلى متانة وعمق العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية والمبنية على الشراكة والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ لخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقائه مساء اليوم مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل.



وجرى خلال اللقاء تناول جملة القضايا المتصلة بالشأن اليمني ومستجدات الأوضاع على مختلف الصعد وتصعيد المليشيات الانقلابية الحوثية وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه أبناء الشعب اليمني لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة، فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار.



من جانبه أكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن، بما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم، كما أكد دعم بلاده ليمن موحد وآمن ومستقر وتعزيز مجالات التعاون القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب.