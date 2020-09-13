شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكثف جهود مكافحة كورونا بمخيمين للاجئين السوريين في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اليوم السبت إن المفوضية تكثف جهودها لكبح انتشار فيروس كورونا بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في مخيمين بالمملكة بعد رصد أول حالات إصابة مؤكدة الأسبوع الماضي.

وأكدت المفوضية رصد ثلاث حالات مؤكدة بمخيم الزعتري قرب الحدود مع سوريا، وهو أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة، وحالتين أخريين في مخيم الأزرق الأصغر حجما.

والحالات في المخيمين اللذين يضمان نحو 120 ألف سوري في المجمل هي أول إصابات بين اللاجئين منذ ظهور الوباء بالمملكة في مارس آذار الماضي.

وقال ممثل المفوضية دومينيك بارتش "التطورات هذا الأسبوع مقلقة بالطبع للجميع وللاجئين المقيمين في المخيمات على نحو خاص. المساحات الضيقة وظروف المعيشة السيئة تجعل التباعد الاجتماعي صعبا".

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وذكرت المفوضية أنها أرسلت اللاجئين المصابين إلى منطقة عزل أقامتها الحكومة الأردنية قرب البحر الميت بينما وضعت أقارب المصابين في الحجر الصحي داخل المخيم.

وقال بارتش إن وزارة الصحة الأردنية تجري آلاف الفحوص وتقيد الحركة من المخيمين وإليهما وتدرب فرقا طبية.

وتظهر حالات العدوى في المخيمين في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الشهر.

والأردن من البلدان الرئيسية المستضيفة للاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية الدائرة منذ قرابة عشرة أعوام. ويعيش بالمملكة زهاء 655 ألف لاجئ سوري مسجل بالأمم المتحدة.