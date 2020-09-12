شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي مفقود وادي نمار يناشدون المساعدة في البحث عنه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناشد أهالي مفقود وادي نمار من الجهات المعنية مساعدتهم في البحث عنه بعد أن فُقد بالقرب من وادي نمار في الرياض.

وكان مفقود وادي نمار، والبالغ من عمر 26 عاما، قد خرج مترجلًا على قدميه ولم يعد إلى منزله، منذ أول أمس.

وأهاب أهالي #مفقود_وادي_نمار بالتواصل معهم حال التوصل لأي معلومات تساعد في البحث عن الشاب على الهواتف التالية “0530006004 / 0555147848”.