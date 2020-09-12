شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تضيف محطة ثالثة لفحص «كورونا» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء محطة جديدة تابعة مراكز “تأكد” لفحص كورونا على طريق النهضة – حي الفيصلية في جنوب الرياض. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” أن المحطة الجديدة تعد ثالث محطات مراكز “تأكد” في الرياض، والتي تخدم الراغبين في إجراء فحص كورونا.

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