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وتابع الأحمد أن "الانتخابات كانت جزءا من المطروح في الحوار في اجتماع "الأمناء العامون"، مشيرا إلى أنه قبل تفشي فيروس كورونا كان الحديث عن الانتخابات ورئيس لجنتها ذهب إلى غزة، ووصلنا إلى نقطة إيجابية، وجاءت بعدها كورونا وبعد ذلك جاء مخطط الضم.
وبخصوص موقف القيادة الفلسطينية من الجامعة العربية، قال الأحمد إن اللجنة التنفيذية للمنظمة تدرس وضع الجامعة العربية، وكيفية التصرف معها خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية يبدو أنها بدأت تخون نفسها من خلال هيمنة الإدارة الأمريكية عليها.
وبخصوص إقدام دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، قال الأحمد، "لن نستغرب ولن نتفاجأ إذا أقدمت موريتانيا على التطبيع مع إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر عزام الأحمد: الإعلان عن قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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